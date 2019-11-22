«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» Матч завершился победой казанцев со счетом 1:5.

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Казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги не испытал проблем с «Барысом». Матч прошел в столице Казахстана – Нур-Султане.

Еще в первые 10 минут матча гости смогли обеспечить себе комфортное преимущество, забросив 3 шайбы усилиями

Станислава Галиева, Артема Галимова и Никиты Дыняка. В дальнейшем казанцы не позволили сопернику вернуться в игру, превзойдя их по количеству общих бросков (43:64) и бросков в створ (26:32).

В третьем периоде свои вторые шайбы забросили Галиев и Галимов. В составе «Барыса» результативным броском отметился финский защитник Атте Охтамаа. Итоговый счет – 1:5.

На данный момент, казанский клуб возглавляет общую турнирную таблицу среди всех команд КХЛ, одержав свою 23-ю победу в 29 матчах.