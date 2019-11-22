Фанаты и руководство «Трактора» выяснят отношения в эфире телевизионного ток-шоу

Конфликт между болельщиками челябинского «Трактора», объявившими бойкот на матч с «Автомобилистом» (3:5), и руководством команды, предложили отрегулировать в форме дебатов на челябинском телевидении. Об этом сообщает интернет-издание News.ru.
Разногласия должны будут устранены в эфире ток-шоу «Свободный лёд», посвященной играм и проблемам челябинского хоккея. Участниками программы становятся известные спортсмены, специалисты и болельщики.
Отмечается, что нынешняя ситуация наносит урон по репутации клуба, и поэтому решение «внутренних разборок» должно проходить «в информационном поле», в форме открытого диалога. Иначе «останется недосказанность, которая станет катализатором длительной холодной войны и в будущем неоднократно ударит по репутации клуба».
На данный момент, «Трактор» занимает последнее место в общей таблице среди всех команд КХЛ, набрав лишь 22 очка в 31 матче.
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