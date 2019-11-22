Фанаты и руководство «Трактора» выяснят отношения в эфире телевизионного ток-шоу Челябинский клуб находится на последнем месте Континентальной хоккейной лиги.

Конфликт между болельщиками челябинского «Трактора», объявившими бойкот на матч с «Автомобилистом» (3:5), и руководством команды, предложили отрегулировать в форме дебатов на челябинском телевидении. Об этом сообщает интернет-издание News.ru.

Разногласия должны будут устранены в эфире ток-шоу «Свободный лёд», посвященной играм и проблемам челябинского хоккея. Участниками программы становятся известные спортсмены, специалисты и болельщики.

Отмечается, что нынешняя ситуация наносит урон по репутации клуба, и поэтому решение «внутренних разборок» должно проходить «в информационном поле», в форме открытого диалога. Иначе «останется недосказанность, которая станет катализатором длительной холодной войны и в будущем неоднократно ударит по репутации клуба».

На данный момент, «Трактор» занимает последнее место в общей таблице среди всех команд КХЛ, набрав лишь 22 очка в 31 матче.