«Нефтехимик» дома проиграл «Куньлуню», потерпев четвертое поражение кряду

В составе китайской команды заброшенными шайбами отметились Олли Палола (43-я минута) и Адам Кракнелл (50-я).
Отметим, что голкипер «Куньлуня» Шимон Грубец отразил 26 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.
После этой встречи «Нефтехимик», потерпевший четвертое поражение в чемпионате подряд, с 33 балами в 32 играх расположился на седьмом месте в Восточной конференции. «Куньлунь», набрав 31 очко в 30 матчах, занимает десятое место на «Востоке».
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