«Нефтехимик» дома проиграл «Куньлуню», потерпев четвертое поражение кряду Хоккеисты «Нефтехимика» уступили «Куньлуню» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:2.

Загрузка...

В составе китайской команды заброшенными шайбами отметились Олли Палола (43-я минута) и Адам Кракнелл (50-я).

Отметим, что голкипер «Куньлуня» Шимон Грубец отразил 26 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.

После этой встречи «Нефтехимик», потерпевший четвертое поражение в чемпионате подряд, с 33 балами в 32 играх расположился на седьмом месте в Восточной конференции. «Куньлунь», набрав 31 очко в 30 матчах, занимает десятое место на «Востоке».