Московское «Динамо» в гостях уступило «Йокериту», прервав свою серию из четырех побед - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 ноября 2019 21:55Хоккей

Московское «Динамо» в гостях уступило «Йокериту», прервав свою серию из четырех побед

Хоккеисты «Йокерита» обыграли московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе финского клуба заброшенными шайбами отметились Алекси Халме (10-я минута), Брайан О'Нилл (33) и Алекс Грант (41). У московской команды отличился Михал Чайковски (20).

После этой игры «Йокерит» набрал 34 очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея в активе 39 очков, занимает третье место на «Западе».

В следующем матче «Йокерит» на своем льду встретится с «Локомотивом», а «Динамо» на выезде сыграет против «Торпедо».

Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Надеемся на медали в Эстерсунде Владимир Драчев: Изначально не поддерживал включение Старых в сборную Александр Тихонов: Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU?
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 19:53 Теннис Мысин Николай
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:53 Бокс Усачев Владислав
5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Алексей Ягудин: Загитовой надо закрыть глаза на то, что произошло Александр Жулин: У Косторной все соединилось – и катание, и харизма, и сложные элементы Александр Галлямов: Прокат на троечку
В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Александр Шаганов: Кто-то не хочет видеть «Торпедо» в премьер-лиге Автор многочисленных шлягеров и большой фанат клуба-лидера ФНЛ высказал свое отношение к тому, что торпедовских болельщиков лишили прощального матча команды на родном стадионе. 21.11.2019 12:00 Футбол Григорьевская Юлия
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Как двое вашингтонцев четырех наглецов проучили. Разбор самой крутой драки сезона Гнусное месилово на последней минуте второго периода, подленько развязанное игроками «Анахайма», затмило очередной шедевр русского дуэта «Вашингтона», когда Овечкин с изумительной передачи Кузнецова забил 15-й гол в сезоне. Судьи, на мой взгляд, не до конца разобрались в том, что произошло. 19.11.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
22:13 Легкая атлетика World Athletics может полностью исключить ВФЛА из организации
22:05 Легкая атлетика World Athletics приостановила выдачу статуса нейтральных атлетов
21:55 Хоккей Московское «Динамо» в гостях уступило «Йокериту», прервав свою серию из четырех побед
21:40 Футбол Михайлович выписался из больницы
21:39 Хоккей Евгений Чесалин о матче против «Торпедо»: Мы не заслуживали поражения
21:37 Легкая атлетика Руне Андерсен: Мы предложили совету World Athletics приостановить процесс восстановления ВФЛА
21:31 Футбол Луис Суарес: MLS – это соревнование, которое сильно выросло за последние несколько лет
21:25 Футбол «Тамбов» на своем поле уступил «Локомотиву», прервав свою серию из трех побед
21:16 Хоккей «Нефтехимик» дома проиграл «Куньлуню», потерпев четвертое поражение кряду
21:11 Конькобежный спорт Ольга Фаткулина: Ножки пока тяжелые, но я принимаю их такими, какие они есть
20:39 «Енисей-СТМ» проиграл валлийским «драконам»
20:39 Хоккей Фанаты и руководство «Трактора» выяснят отношения в эфире телевизионного ток-шоу
20:30 Фигурное катание Алексей Ягудин: Загитовой надо закрыть глаза на то, что произошло
20:17 Легкая атлетика Маргарита Пахноцкая: Теоретически ВФЛА могут исключить, практически нужно подождать ближайший совет
20:11 Конькобежный спорт Воронина стала обладательницей бронзовых медалей Кубка мира в Польше
19:54 Хоккей Джоэл Кенневилл: На сегодняшний итог мы согласны, хотя нам явно надо прибавлять
19:51 Хоккей «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»
19:49 Футзал «Тюмень» не смогла обыграть хорватов в Лиге чемпионов
19:49 Футбол Абрамович передумал продавать «Челси»
19:30 Хоккей «Салават Юлаев» дома переиграл «Амур»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array