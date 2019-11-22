Московское «Динамо» в гостях уступило «Йокериту», прервав свою серию из четырех побед

В составе финского клуба заброшенными шайбами отметились Алекси Халме (10-я минута), Брайан О'Нилл (33) и Алекс Грант (41). У московской команды отличился Михал Чайковски (20).
После этой игры «Йокерит» набрал 34 очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея в активе 39 очков, занимает третье место на «Западе».
В следующем матче «Йокерит» на своем льду встретится с «Локомотивом», а «Динамо» на выезде сыграет против «Торпедо».
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