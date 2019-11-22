СКА дома победил «Северсталь» Клуб из Санкт-Петербурга выиграл со счетом 5:2 и продлил победную серию до пяти матчей.

В составе армейцев дублем отметился Андрей Кузьменко, забросив первую и последнюю шайбу СКА на девятой и 45-й минутах соответственно. Три остальных шайбы хозяев на счету Антона Бурдасова (20-я минута), Сергея Плотникова (24-я) и Евгения Кетова (39-я). У гостей отличились Адам Лишка (16-я) и Кирилл Капустин (57-я).

СКА занимает второе место в Западной конференции, набрав 40 очков в 31 матче. «Северсталь» идет на десятой позиции, имея 24 очка в 31-м матче.