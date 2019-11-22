Андрей Разин – о поражении в матче со СКА: Сегодня мы немножко «обкакались» Главный тренер «Северстали» Андрей Разин – о поражении в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:5).

- Можно назвать несколько причин: третья игра в тяжелой поездке, молодая команда, проблемы с составом. Но основная причина, если выражаться литературно: мы сегодня немножко «обкакались», - передает слова специалиста пресс-служба череповецкого клуба.

Добавим, что после этой игры «Северсталь», набрав 24 очка в 31 встрече регулярного чемпионата, занимает десятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.