Михаил Сергачев: Ковальчук - один из тех игроков, которые должны быть в Зале хоккейной славы Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев – о ситуации с российским нападающим «Лос-Анджелеса» Ильей Ковальчуком.

- У меня нет версий, что там произошло. Но мы в мае выступали вместе в сборной России на чемпионате мира. Кови - живая легенда. Сколько он уже сыграл матчей, и как это было. Ковальчук - один из тех игроков, которые должны быть в Зале хоккейной славы, - передает слова Сергачева «Матч ТВ».

Напомним, 36-летний Ковальчук пропустил четыре подряд матча «Лос-Анджелеса». Ранее сообщалось, что клуб может вывести его из состава или попытаться обменять.