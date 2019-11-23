Михаил Сергачев: Ковальчук - один из тех игроков, которые должны быть в Зале хоккейной славы

- У меня нет версий, что там произошло. Но мы в мае выступали вместе в сборной России на чемпионате мира. Кови - живая легенда. Сколько он уже сыграл матчей, и как это было. Ковальчук - один из тех игроков, которые должны быть в Зале хоккейной славы, - передает слова Сергачева «Матч ТВ».
Напомним, 36-летний Ковальчук пропустил четыре подряд матча «Лос-Анджелеса». Ранее сообщалось, что клуб может вывести его из состава или попытаться обменять.
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