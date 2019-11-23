Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси» - Советский спорт
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23 ноября 2019 06:06ХоккейГичунцев Артур

Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»

Встреча прошла на домашней арене «пингвинов».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» – «Нью-Джерси» завершился победой хозяев со счетом 4:1.

Отметим, что российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отдал голевую передачу, а его соотечественник – Никита Гусев, выступающий за «Нью-Джерси» 4 раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «-2».

Таким образом, «дьяволы» потерпели второе поражение кряду, а «Питтсбург» выиграл второй поединок из последних шести.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Нью-Джерси» – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: 1:0 – 7 Кагун (Симон); 1:1 – 20 Холл (Палмиери, Хишир); 2:1 – 32 Генцел (Раст, Малкин); 3:1 – 42 Марино (Астон-Риз, Лафферти); 4:1 – 42 Макканн (Танев, Гальченюк)

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