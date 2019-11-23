«Рейнджерс» проиграл «Оттаве» в матче НХЛ Встреча прошла на домашней арене «Сенаторз».

Хоккеисты «Оттавы» нанесли поражение игрокам «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:1.

Отметим, что хозяева одержали победу без российских хоккеистов – нападающего Владислава Наместникова и защитника Никиты Гусева.

Что касается команды из Нью-Йорка, то в ее составе 19 минут и 13 секунд отыграл Артемий Панарин, который нанес три броска и завершил поединок с показателем полезности «-1». Его партнер и соотечественник Павел Бучневич провел на льду 15 минут и 50 секунд, дважды бросил по воротам и закончил игру с показателем полезности «-2».

Таким образом, «Оттава» одержала третью победу кряду, а «Рейнджерс» проиграли третий матч в последних четырех играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» – «Рейнджерс» – 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Голы: Шабо (Ткачук, Дюклер), 00:57 – 1:0; Браун (Пажо), 06:32 – 2:0; Труба (Линдгрен, Геттингер), 17:20 – 2:1; Эннис (Уайт, Тирни), 21:11 – 3:1; Дюклер (Пажо, Шабо), 33:24 – 4:1.