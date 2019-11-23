НХЛ назвала трех звезд дня Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри признан первой звездой дня по итогам субботних матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

Напомним, в игре против «Нью-Джерси» (4:1) он отразил 36 бросков из 37.

Второй звездой стал защитник «Оттавы» Тома Шабо. В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1) он забросил шайбу и отдал голевой пас.

Замкнул тройку лучших его партнер по команде – форвард Энтони Дюклер, который также поразил ворота соперника и выступил в роли ассистента.