Терещенко подписал пробный контракт с «Авангардом» Соглашение действует на три ближайшие встречи регулярного чемпионата.

Загрузка...

38-летний нападающий Алексей Терещенко станет игроком одного из лидеров Восточной конференции – «Авангарда». Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. Форвард будет выступать по 11 номером.

Президент команды Максим Сушинский отметил, что данное решение было принято в связи с «волной травм» – «ястребам» не помогут такие хоккеисты, как Денис Зернов, Сергей Широков, Алексей Емелин и Максим Чудинов.

– В первую очередь, нам нужно закрыть пробелы в центральной линии. Алексей Терещенко – опытный мастер, который максимально быстро адаптируется к требованиям тренерского штаба Боба Хартли. На данный момент нам необходим игрок, способный уверенно действовать в третьем-четвертом звене, особенно в непростые моменты матчей, помогать защитникам.

Контракт был подписан на три ближайшие встречи – против минского «Динамо», подмосковного «Витязя» (оба – дома) и пекинского «Куньлунь Ред Стар» (в гостях).

Напомним, что Алексей Терещенко является трехкратным чемпионом мира, а также пятикратным чемпионом России. Всего в КХЛ он провел 567 матчей, набрав 295 (118+177) очков.