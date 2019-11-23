Федерация хоккея России представила программу подготовки российских хоккеистов

Сегодня, на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи состоялась презентация Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина», на которой были представлены теоретические пособия для юных хоккеистов в возрастной категории от 6 до 16 лет, а также новое мобильное приложение с видеоуроками для помощи в работе тренера.
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что создание такой программы станет прорывом для всего российского хоккея, которая даст «возможность для воспитания гармоничной личности».
– В нашей программе учтены не только спортивная подготовка, но и психология, питание, общение с родителей и партнерами по команде. Даже если игрок не становится профессиональным хоккеистом, он будет готов к взаимодействию с миром, по жизни быть командным игроком, – подытожил Роман.
Отметим, что в настоящий момент данная программа будет проходить этап внедрения в хоккейных школах страны. По ее методикам будут готовиться хоккеисты в более чем 600 детско-юношеских спортивных школах и специализированных академиях.
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