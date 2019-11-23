«Вашингтон» на своем льду по буллитам проиграл «Ванкуверу» Хоккеисты «Вашингтона» в серии буллитов уступили «Ванкуверу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

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В основное время матча у «Кэпиталз» заброшенной шайбой отметился Якуб Врана (3-я минута). В составе «Кэнакс» отличился Элиас Петтерссон (15).

В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Бо Хорват (65).

Добавим, что в следующем матче «Вашингтон», потерпевший второе поражение кряду, на своем льду сыграет против «Флориды», а «Ванкувер» на выезде встретится с «Филадельфией».