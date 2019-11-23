«Калгари» по буллитам переиграл «Филадельфию», прервав свою серию из шести поражений - Советский спорт
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23 ноября 2019 23:51Хоккей

«Калгари» по буллитам переиграл «Филадельфию», прервав свою серию из шести поражений

Хоккеисты «Филадельфии» в серии буллитов уступили «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.

В основное время матча у «Флайерз» заброшенными шайбами отметился Якуб Ворачек (34-я минута) и Кевин Хейз (57). У «Флэймз» отличились Эндрю Манджапане (42) и Элиас Линдхольм (59).

В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Мэттью Ткачук (65).

Добавим, что в следующем матче «Филадельфия», потерпевшая пятое поражение в последних шести матчах, на своем льду встретится с «Ванкувером», а «Калгари», прервавший серию из шести поражений кряду, на выезде сыграет против «Питтсбурга».

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