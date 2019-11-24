Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Торонто» - Советский спорт
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24 ноября 2019 08:28Хоккей

Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Торонто»

«Колорадо» проиграл «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:5.

В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон (1-я минута), Андре Бураковски (31) и Валерий Ничушкин (47). У «Мэйпл Лифс» отличились Ник Шор (10), Остон Мэттьюс (11), Тайсон Бэрри (14), Каспери Капанен (18) и Зак Хайман (60).

Отметим, что нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин прервал серию из 91 матча без заброшенных шайб.

В следующем матче «Торонто», одержавший вторую подряд победу после того, как Шелдон Кифи сменил на посту главного тренера Майка Бэбкока, в гостях сыграет против «Детройта», а «Колорадо», потерпевший второе поражение кряду на своей площадке, на своем льду встретится с «Эдмонтоном».

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