Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Торонто»
«Колорадо» проиграл «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:5.
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В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон (1-я минута), Андре Бураковски (31) и Валерий Ничушкин (47). У «Мэйпл Лифс» отличились Ник Шор (10), Остон Мэттьюс (11), Тайсон Бэрри (14), Каспери Капанен (18) и Зак Хайман (60).
Отметим, что нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин прервал серию из 91 матча без заброшенных шайб.
В следующем матче «Торонто», одержавший вторую подряд победу после того, как Шелдон Кифи сменил на посту главного тренера Майка Бэбкока, в гостях сыграет против «Детройта», а «Колорадо», потерпевший второе поражение кряду на своей площадке, на своем льду встретится с «Эдмонтоном».
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