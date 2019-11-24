Кучеров вернулся и помог «Тампе» обыграть «Анахайм» - Советский спорт
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24 ноября 2019 08:43ХоккейНечаев Юрий

Кучеров вернулся и помог «Тампе» обыграть «Анахайм»

Российский голкипер хозяев Андрей Василевский установил рекорд клуба по количеству побед в регулярных чемпионатах.

«Тампа» на своем льду обыграла «Анахайм» со счетом 6:2 (1:1, 3:1, 2:0).

Заметную роль в матче сыграли российские легионеры хозяев. Нападающий Никита Кучеров, вернувшийся в строй после травмы, отметился голом и результативной передачей.

Вратарь Андрей Василевский отразил 36 бросков по своим воротам, также он отметился голевой передачей. Эта победа стала для голкипера 132 в карьере в составе команды в матчах регулярных чемпионатов НХЛ, что является рекордным достижением в истории клуба.

Защитник хозяев Михаил Сергачев набрал очко за результативный пас.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Голы: Поинт, 17 — 1:0; Грант 19 — 1:1; Кучеров, 26 — 2:1; Ракелль, 28 — 2:2; Поинт (Хедман, Василевский), 33 — 3:2; Марун (Пакетт, Сергачев), 35 — 4:2; Чирелли (Кучеров, Хедман), 47 — 5:2; Палат , 58 — 6:2.

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