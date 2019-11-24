Голы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль» - Советский спорт
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24 ноября 2019 08:51Хоккей

Голы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

«Рейнджерс» одержали победу над «Монреалем» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5.

В составе команды из Нью-Йорка заброшенными шайбами отметились Филип Хитил (27-я минута), Павел Бучневич (28), Брендан Лемье (30, 49), Артемий Панарин (46) и Джейкоб Труба (53). У «Канадиенс» отличились Макс Доми (3, 20), Арттури Лехконен (11, 46) и Ши Уэбер (23).

Отметим, что на счету Панарина также результативная передача.

В следующем матче «Рейнджерс», одержавшие вторую победу в пяти последних матчах сезона, на своем льду встретятся с «Миннесотой», а «Монреаль», потерпевший четвертое поражение кряду, дома сыграет против «Бостона».

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