Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» переиграть «Вегас» «Эдмонтон» одержал победу над «Вегасом» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

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В составе «Ойлерз» заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид (6-я и 43-я минуты), Итан Бир (17) и Маркус Гранлунд (32). У «Голден Найтс» точными бросками отличились Коди Икин (20) и Ши Теодор (35)

В следующем матче «Эдмонтон», одержавший третью победу в пяти последних матчах сезона, на выезде встретится с «Аризоной», а «Вегас», потерпевший третье поражение пяти последних встречах чемпионата, в гостях сыграет против «Далласа».