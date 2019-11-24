Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» переиграть «Вегас» - Советский спорт
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24 ноября 2019 09:17Хоккей

Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» переиграть «Вегас»

«Эдмонтон» одержал победу над «Вегасом» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

В составе «Ойлерз» заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид (6-я и 43-я минуты), Итан Бир (17) и Маркус Гранлунд (32). У «Голден Найтс» точными бросками отличились Коди Икин (20) и Ши Теодор (35)

В следующем матче «Эдмонтон», одержавший третью победу в пяти последних матчах сезона, на выезде встретится с «Аризоной», а «Вегас», потерпевший третье поражение пяти последних встречах чемпионата, в гостях сыграет против «Далласа».

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