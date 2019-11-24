«Айлендерс» Варламова уступил в овертайме «Сан Хосе» Российский голкипер Семен Варламов отразил 19 бросков из 21.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан Хосе» на своем льду переиграл «Айлендерс» со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил Логан Кутюр.

Вратарь «Айлендерс» Варламов отразил 19 бросков из 21.

Островитяне довели свою рекордную серию, в которой они набирают очки, до 17 матчей подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Айлендерс» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Серенсен, 27 — 1:0. Сизикас, 28 — 1:1. Кутюр, 63 — 2:1.