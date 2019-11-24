Александр Георгиев – о матче с «Монреалем»: Старался просто ни о чем не думать Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев поделился эмоциями от выездного матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:5).

- Такие матчи - одни из самых сложных для вратарей. Когда ситуация складывается не в твою пользу, ты остаешься последним рубежом обороны. И вне зависимости от происходящего вокруг надо оставаться собранным. Так что я старался просто ни о чем не думать, - передает слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

Добавим, что российский голкипер, сыгравший впервые с 14 ноября, отразил 38 бросков из 43.