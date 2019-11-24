Андрей Василевский: Бишоп для меня был как учитель, я благодарен ему Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский – о своем рекорде по числу побед в НХЛ за «Лайтнинг».

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- Я много раз говорил, что Бен здорово относился ко мне и моей семье, он был как учитель. Я благодарен ему, и мне приятно его обогнать. Хотя сейчас это уже в прошлом. А в будущем, надеюсь, меня еще ждет много побед, - передает слова Василевского официальный сайт НХЛ.

Напомним, что российский голкипер одержал 132-ю победу в составе «Тампы» и вышел на первое место в клубной истории, обойдя Бена Бишопа.