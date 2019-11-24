Сергей Бобровский: Матч был упорным, к сожалению, сегодня мы не получили два очка Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский – о поражении в домашнем матче против «Каролины» (2:4).

- Была очень быстрая игра против команды, которая хорошо двигается. Матч был упорным. К сожалению, сегодня мы не получили два очка, - передает слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Отметим, что российский голкипер в этой встрече отразил 30 бросков из 33.