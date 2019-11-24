НХЛ признала Макдэвида первой звездой игрового дня - Советский спорт
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24 ноября 2019 10:40ХоккейНечаев Юрий

НХЛ признала Макдэвида первой звездой игрового дня

НХЛ назвала имена трех лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

Лучшим игроком дня был признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший дубль в победном матче с «Вегас Голден Найтс» (4:2).

Второй звездой стал защитник «Бостона» Тори Круг, чья шайба в овертайме принесла его команде победу над «Миннесотой» (5:4 ОТ). Всего в этом матче Круг набрал 3 (1+2) очка.

Третья звезда дня - нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендан Лемье, отметившийся двумя шайбами в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (6:5).

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