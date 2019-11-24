НХЛ признала Макдэвида первой звездой игрового дня НХЛ назвала имена трех лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

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Лучшим игроком дня был признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший дубль в победном матче с «Вегас Голден Найтс» (4:2).

Второй звездой стал защитник «Бостона» Тори Круг, чья шайба в овертайме принесла его команде победу над «Миннесотой» (5:4 ОТ). Всего в этом матче Круг набрал 3 (1+2) очка.

Третья звезда дня - нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендан Лемье, отметившийся двумя шайбами в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (6:5).