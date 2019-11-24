Стали известны претенденты на приз лучшего вратаря НХЛ после четверти сезона Россияне не вошли в итоговый список кандидатов.

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НХЛ представила результаты предварительного голосования для определения кандидатов на приз «Везина трофи» – ежегодно вручаемой награды лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В пятерке вратарей лиги оказалось три представителя Западной конференции – Дарси Кюмпер («Аризона»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис») и Бен Бишоп («Даллас»). «Восток» представлен Томасом Грайссом («Айлендерс») и Тууккой Раском («Бостон»).

Отметим, что победитель определяется голосованием генеральных менеджеров клубов Национальной хоккейной лиги. При этом он должен провести в регулярном чемпионате не менее 25 матчей.

За последние десять лет российские вратари трижды удостаивались подобной награды – в 2013 и 2017 годах ее получал Сергей Бобровский в составе «Филадельфии Флайерз», а в прошлом сезоне победа была за Андреем Василевским («Тамба-Бей Лайтнинг»).