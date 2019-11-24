Роман Ротенберг: Хотим привлечь Бэбкока к работе во благо нашего хоккея Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о желании привлечь к работе в организации бывшего тренера «Торонто» и сборной Канады Майка Бэбкока.

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- Мы работаем с разными специалистами. У нас в штабе есть тренеры из Финляндии, Швеции, Канады. И на самом деле, мы уже обратились к Майку Бэбкоку.

- Серьезно?!

- Да. Мы его пригласили на Международный хоккейный форум, который в декабре пройдет в Москве во время Кубка Первого канала. Мы ждем ответа. Верим, что Бэбкок приедет к нам. Очень интересно обменяться идеями, опытом. У нас постоянно идет диалог со всеми федерациями.

- Ну а Бэбкок?

- Однозначно мы хотели бы его привлечь к работе во благо нашего хоккея, если он согласится. Подумать, пообщаться. Мы обратились к Майку с таким предложением, - передает слова Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, что накануне Бэбкок был уволен с поста главного тренера «Торонто». Специалист возглавил канадский клуб 20 мая 2015 года, заключив с «Мэйпл Лифс» восьмилетний контракт на сумму 50 миллионов долларов. Несмотря на отставку, он будет получать по 5,8 миллиона долларов следующие четыре сезона, включая текущий.

Отметим, что Бэбкок - единственный тренер, который входит в «Тройной золотой клуб». За свою тренерскую карьеру 56-летний специалист завоевывал Кубок Стэнли («Детройт» 2008 год), а также приводил сборную Канады к победе на Олимпийских играх (2010 и 2014 годы) и на чемпионате мира (2004 год).