Роман Ротенберг: Хотим привлечь Бэбкока к работе во благо нашего хоккея

- Мы работаем с разными специалистами. У нас в штабе есть тренеры из Финляндии, Швеции, Канады. И на самом деле, мы уже обратились к Майку Бэбкоку.
- Серьезно?!
- Да. Мы его пригласили на Международный хоккейный форум, который в декабре пройдет в Москве во время Кубка Первого канала. Мы ждем ответа. Верим, что Бэбкок приедет к нам. Очень интересно обменяться идеями, опытом. У нас постоянно идет диалог со всеми федерациями.
- Ну а Бэбкок?
- Однозначно мы хотели бы его привлечь к работе во благо нашего хоккея, если он согласится. Подумать, пообщаться. Мы обратились к Майку с таким предложением, - передает слова Ротенберга «Матч ТВ».
Напомним, что накануне Бэбкок был уволен с поста главного тренера «Торонто». Специалист возглавил канадский клуб 20 мая 2015 года, заключив с «Мэйпл Лифс» восьмилетний контракт на сумму 50 миллионов долларов. Несмотря на отставку, он будет получать по 5,8 миллиона долларов следующие четыре сезона, включая текущий.
Отметим, что Бэбкок - единственный тренер, который входит в «Тройной золотой клуб». За свою тренерскую карьеру 56-летний специалист завоевывал Кубок Стэнли («Детройт» 2008 год), а также приводил сборную Канады к победе на Олимпийских играх (2010 и 2014 годы) и на чемпионате мира (2004 год).