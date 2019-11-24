Алексеей Терещенко: Приятно получить приглашение от клуба, который борется за чемпионство Центральный нападающий Алексеей Терещенко – о подписании контракта с «Авангардом».

- Очень приятно получить приглашение от клуба, который борется за чемпионство и ставит высокие задачи. Пока я на пробном контракте, но сделаю все, чтобы подписать полноценный и приносить пользу «Авангарду». В какой роли - решать тренерам, но я приехал сюда не отбывать номер, я хочу выиграть, - цитирует Терещенко пресс-служба омского клуба.

Напомним, что Терещенко – трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России. Всего в КХЛ провел 567 матчей, набрал 295 (118+177) очков.