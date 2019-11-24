«Сибирь» уступила дома «Адмиралу», потерпев седьмое поражение кряду Хоккеисты «Сибири» проиграли «Адмиралу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

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В составе новосибирского клуба заброшенной шайбой отличился Александр Шаров (36-я минута). У команды из Владивостока отличились Кирилл Воронин (38) и Маркус Юнг (40).

После этой игры «Адмирал», одержавший пятую победу в шести последних матчах чемпионата, набрал 36 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь», потерпевшая седьмое поражение подряд, с 32 очками занимает девятое место на «Востоке».

В следующем матче «Сибирь» на выезде сыграет против «Ак Барса», а «Адмирал» в гостях встретится с минским «Динамо».