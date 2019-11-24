«Барыс» проиграл «Амуру» в овертайме Клуб из Казастана вел 2:0, но не удержал свой перевес.

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По ходу второго периода «Барыс» вел в две шайбы. На 14-й минуте большинство реализовал Аркадий Шестаков, а на 35-й минуте отличился Павел Акользин.

«Амур» сохранил шансы на успех, поскольку две минуты спустя ответил шайбой Томаша Загорны, а 8:11 до конца третьего периода Ондржей Витасек реализовал лишнего. Автором победного броска хабаровчан в овертайме стал Игорь Руденков.

В 13 последних матчах «Барыс» ни разу не выиграл в основное время. Клуб из Нур-Султана занимает пятое место в Восточной конференции с 36 очками после 29 игр. «Амур» – предпоследний на Востоке с 28 очками после 30 матчей.

26 ноября «Барыс» сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом». В тот же день «Амур» встретиться на выезде с «Йокеритом».