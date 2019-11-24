ЦСКА проиграл «Автомобилисту» У армейцев четыре поражения в пяти последних играх КХЛ.

Действующий обладатель Кубка Гагарина уступил «Автомобилисту» в гостях. Клуб из Екатеринбурга на своей площадке обыграл армейцев со счетом 2:1.

У победителей отличились заброшенными шайбами Вячеслав Литовченко (29-я минута) и Дэн Секстон (50-я). Единственный гол гостей на счету Кирилла Капризова (53-я).

Из пяти последних матчей ЦСКА проиграл четыре. Армейцы продолжают лидировать в Западной конференции, собрав 43 очка в 30 встречах. Лидер Востока «Ак Барс» на том же отрезке набрал 49 очков. «Автомобилист» в Восточной конференции занимает шестое место (35 очков после 29 игр).

Во вторник 26 ноября ЦСКА сыграет в гостях с «Трактором». «Автомобилист» в тот же день на своей площадке померяется силами с нижегородским «Торпедо».