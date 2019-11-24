Рижское «Динамо» победило «Сочи», прервав серию из трех поражений В выездной игре КХЛ рижане добились успеха в овертайме.

Матч «Сочи» и рижских динамовцев закончился со счетом 2:3, хотя хозяева дважды вели в счете по ходу встречи.

Дмитрий Лугин и Андрей Алтыбармакян выводили «леопардов» вперед на 17-й и 23-минутах соответственно, но латвийский клуб дважды отыгрался в большинстве стараниями Картера Эштона и Увиса Балинскиса.

Ну а на второй минуте овертайма Эштон оформил дубль и победу «Динамо». Тем самым рижане прервали серию из трех поражений.

С 25 очками после 32 игр «Динамо» занимают десятую строчку в таблице Западной конференций, а ХК «Сочи» идет девятым (31 матч и 28 очков).

В среду 27 ноября сочинцы сыграют в гостях с питерским СКА, а днем ранее 26-го числа рижское «Динамо» проведет матч в гостях у «Северстали».