«Локомотив» в гостях обыграл «Йокерит» по буллитам У клуба из Ярославля пять побед в последних шести матчах КХЛ.

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Основное время игры в Хельсинки завершилось вничью 2:2. У «Йокерита» отличились Петер Регин (8-я минута в большинстве) и Хеник Хаапала (на 46-й). У «Локомотива» обе шайбы забросил Николай Коваленко (на 17-й и 30-й минутах).

В серии буллитов вратарь ярославцев Илья Коновалов сделал три сэйва, а решающим стал бросок Стеффана Крунвалля.

В турнирной таблице Восточной конференции «Локомотив» догнал «Йокерит» по количеству очков и вышел вперед по количеству побед в основное время. Ярославцы с 35 очками занимают седьмое место с 13 выигрышами, «Йокерит» – восьмой с 11 победами.

Во вторник 26 ноября «Йокерит» примет «Амур». В тот же день свой следующий матч проведет с «Локомотив» – в гостях у минского «Динамо».