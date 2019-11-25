«Каролина» обыграла «Детройт», у Свечникова передача

«Каролина» нанесла поражение «Детройту» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Оба гола забили финские легионеры «ураганов» – Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен. Ассистентом при первой заброшенной шайбы стал форвард Андрей Свечников. Теперь у 19-летнего нападающего 27 (11+16) очков, и он догнал лучшего российского бомбардира сезона Артемия Панарина из «Рейнджерс». Они занимают 13-е и 14-е место среди всех игроков в этом сезоне.
Голкипер «Каролины» Джеймс Раймер отразил все 19 бросков соперника и впервые в нынешнем регулярном чемпионате сыграл «на ноль».
«Каролина» набрала 31 очко и занимает третье место в Столичном дивизионе. «Детройт», проигравший шестой матч подряд, с 17 очками остается худшей командой лиги.
В следующих матчах 27 ноября «Каролина» сыграет с «Рейнджерс», а «Детройт» примет «Торонто».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» – «Каролина» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Ахо (Свечников), 31. Терявяйнен, 59 (мен).
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