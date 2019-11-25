«Эдмонтон» победил Аризону, Макдэвид продлил серию с очками до 11 матчей Капитан «нефтяников» был признан лучшим игроком.

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«Эдмонтон» выиграл у «Аризоны» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей и продлил серию с очками до 11 матчей. Также на его счету решающий буллит. 22-летнего канадца признали первой звездой.

Теперь у Макдэвида 47 (18+29) очков, и он на одно очко отстает от своего партнера Леона Драйзайтля (16+32), который возглавляет список лучших бомбардиров сезона.

«Эдмонтон» набрал 35 очков и продолжает лидировать в Западной конференции. У «Аризоны» стало 31 очко, «койоты» остаются вторыми в Тихоокеанском дивизионе.

В следующих матчах 27 ноября «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Колорадо», а «Аризона» примет «Анахайм».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» – «Эдмонтон» – 3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Седерберг, 10 (бол). Фишер, 32. Хиностроза, 34 – Нил, 3 (бол). Чейссон, 22. Гранлунд, 54. Макдэвид (ПБ).