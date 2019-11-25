Валерий Ничушкин: Надеюсь, теперь буду забивать чаще Россиянин прервал безголевую серию в НХЛ, длившуюся 91 матч.

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:5). Этот гол прервал длительную безголевую серию нападающего.

«Это был сложнейший период, — приводит слова игрока Denver Post. — Для нападающего всегда тяжело, когда не забиваешь. У меня были моменты, особенно в последних матчах, когда я стал получать больше игрового времени. В каждой встрече я был все ближе, наконец я забил, надеюсь, теперь буду чаще это делать».

Напомним, Ничушкин не мог забить в играх НХЛ на протяжении 91 матча. Последний раз форвард отличился 4 марта 2016 года.

Ничушкин был выбран «Далласом» на драфте 2013 года под 10-м номером. Россиянин выступал за «Старз» с 2013 по 2016 год. После этого он вернулся в КХЛ, где на протяжении двух сезонов выступал за ЦСКА. В 2018 году форвард вернулся в «Даллас», а перед стартом этого сезона подписал контракт с «Эвеланш».

Всего на счету Ничушкина 77 (24+53) очков в НХЛ.