«Вашингтон Кэпиталз» хотят провести в России матч чемпионата НХЛ В клубе заинтересованы сыграть на родине Овечкина в следующем сезоне.

Газета «The Washington Post» сообщает о том, что хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» выразил интерес в проведении первого в истории матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на территории России.

Ранее НХЛ объявила о том, что в 2020 году два матча в 2020 за границей будут сыграны два матча. «Бостон Брюинз» и «Нэшвилл Предаторз» отправятся в Чехию, а «Коламбус Блю Джекетс» и «Колорадо Эвеланш» – в Финляндию. Тем не менее, руководители «Кэпиталз» не считают, что вопрос закрыт.

«Мы обсуждали возможность проведения матча с нашим участием либо в России, либо в Швеции, – заявил президент клуба Дик Патрик. – Решать, конечно, лиге. Они говорили о проведении выставочной игры в Китае, но лично я не слишком в этом заинтересован. Мы могли бы отправиться в Россию или в Швецию в следующем году или в 2021-м».

Помимо капитана и лучшего бомбардира в истории «Вашингтона» Александра Овечкина за «Кэпиталз» выступают еще три россиянина: Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и молодой вратарь Илья Самсонов.

В сентябре 1989 года «Вашингтон» вместе с «Калгари Флэймз» совершил турне по СССР и сыграл четыре матча с советскими клубами в Москве, Риге и Ленинграде.