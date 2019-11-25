«Спартак» одолел «Нефтехимик» и одержал четвертую победу кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Нефтехимик» завершился победой москвичей со счетом 1:0. Автором единственной шайбы стал Робин Ганзл.
Таким образом, команда Олега Знарка одержала четвертую победу кряду и вышла на 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 40 очков. В активе «Нефтехимика» – 33 очка и 8-я позиция на «Востоке».
30 ноября москвичи сыграют на выезде с «Амуром», а нижнекамцы 27 ноября встретятся в гостях с «Витязем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» – «Нефтехимик» – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Ганзл (Кутейкин, Вишневский, бол), 02:23
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