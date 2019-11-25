«Авангард» обыграл «Витязь» и прервал серию из двух поражений Встреча прошла в Балашихе.

Хоккеисты «Авангарда» нанесли поражение игрокам «Витязя» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:0.

В составе победителей точными бросками отличились Семен Кошелев, Тэйлор Бек и Евгений Грачев.

Таким образом, команда Боба Хартли прервала серию из двух поражений кряду, а подмосковный клуб проиграл шестой поединок за последние семь матчей.

После этой встречи «Авангард», набрав 43 очка, занимает второе место в таблице Восточной конференции, а «Витязь» (38 очков), расположился на шестой строчке на «Западе».

28 ноября омичи сыграют на выезде с «Куньлунем», а «Витязь» 27-го числа дома примет «Нефтехимик».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» – «Витязь» – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кошелев (Бек, Войнов, бол), 10:58 – 1:0; Бек (Семенов), 35:22 – 2:0; грачев (Кошелев, Войнов), 54:33 – 3:0