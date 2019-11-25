СКА обыграл «Куньлунь», одержав шестую победу кряду Питерцы пропустили первыми, но все равно выиграли домашний матч чемпионата КХЛ.

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Матч СКА – «Куньлунь» завершился со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Канадский китаец Спенсер Фу открыл счет на второй минуте, однако в дальнейшем шайбы забрасывали только хозяева. На третьей минуте равновесие восстановил Артем Зуб, а во втором периоде питерские армейцы сделали ключевой шаг к победе. На 26-й минуте с интервалом в 29 секунд ворота китайского клуба поразили Антон Бурдасов и Кирилл Марченко. На 49-й минуте итоговый счет 4:1 установил Йоонас Кемппайнен.

У СКА уже шесть побед подряд. Клуб из Санкт-Петербурга идет на втором месте в таблице Западной конференции (42 очка в 32 матчах).

«Куньлунь» занимает десятую строчку на Востоке (31 очко в 31 игре).

27 ноября СКА вновь сыграет дома – на сей раз с ХК «Сочи». «Куньлунь» свою следующую встречу проведет 28 ноября на своей площадке против «Авангарда».