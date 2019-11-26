Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту» Российский нападающий поучаствовал во всех голах команды.

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«Рейнджерс» нанесли поражение «Миннесоте» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард Артемий Панарин, на счету которого три результативные передачи. Теперь у 28-летнего российского нападающего 30 (12+18) очков в 22 играх сезона, что позволило ему подняться на девятое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

«Рейнджерс» набрали 24 очка и остаются на шестом месте в Столичном дивизионе. У «Миннесоты» 22 очка и последнее место в Центральном дивизионе.

В следующих матчах 26 ноября «Миннесота» сыграет в гостях с «Нью-Джерси», а 27 ноября «Рейнджерс» примут «Каролину».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Миннесота» – 3:2 OT (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Шей (Панарин), 15. Крайдер (Панарин), 58 (бол). Деанджело (Панарин), 61 – Паризе, 38. Донато, 51.