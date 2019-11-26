Три очка Радулова принесли «Далласу» победу над «Вегасом» «Звезды» одержали седьмую победу подряд.

«Даллас» выиграл у «Вегаса» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «звезд» Александр Радулов, на счету которого дубль и одна результативная передача. Теперь у 33-летнего нападающего 15 (8+7) очков в 24 играх.

«Даллас» продлил победную серию до семи матчей, а серию с набранными очками до 12 матчей и с 32 очками занимает второе место в Центральном дивизионе. У «Вегаса» 26 очков и пятое место в Тихоокеанском дивизионе.

В следующих матчах 26 ноября «Даллас» сыграет в гостях с «Чикаго», а 27 ноября «Вегас» – с «Нэшвиллом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Вегас» – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Радулов, 12 (бол), 53 (бол). Линделль, 14. Дикинсон (Радулов), 38 – Теодор, 34. Штястны, 42.