«Анахайм» прервал 17-матчевую серию «Айлендерс» с набранными очками «Островитяне» проиграли в основное время впервые с 11 октября.

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«Анахайм» победил «Айлендерс» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Лучшим игроком был признан форвард «уток» Райан Гецлаф, набравший 2 (1+1) очка. Голкипер «уток» Джон Гибсон отразил 26 бросков и впервые в сезоне сыграл «на ноль».

Таким образом, «Айлендерс» прервали свою серию из 17 матчей с набранными очками. «Островитяне» проиграли в основное время впервые с 11 октября.

«Анахайм» набрал 25 очков и остался на седьмом месте в Тихоокеанском дивизионе. У «Айлендерс» осталось 34 очка и второе место в Столичном дивизионе.

В следующих матчах 27 ноября «Анахайм» сыграет в гостях с «Аризоной», а «Айлендерс» – с «Лос-Анджелесом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» – «Айлендерс» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Гецлаф, 31. Фаулер, 54. Каше, 55.