«Лос-Анджелес» проиграл «Сан-Хосе», Ковальчук пропустил седьмую игру подряд - Советский спорт
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26 ноября 2019 10:30ХоккейЛипкин Антон

«Лос-Анджелес» проиграл «Сан-Хосе», Ковальчук пропустил седьмую игру подряд

«Короли» остаются худшей командой Запада.

«Лос-Анджелес» потерпел поражение от «Сан-Хосе» (3:4 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «акул» Патрик Марло, забросивший решающую шайбу в овертайме. 40-летний канадец принес команде девятую победу в десяти матчах. При этом по ходу основного времени игры «короли» отыгрались со счета 0:3.

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не попал в заявку, пропустив седьмой матч подряд.

«Сан-Хосе» набрал 27 очков и поднялся на второе место в зоне wild card Запада. «Лос-Анджелес» с 20 очками остается последним в конференции.

В следующих матчах 27 ноября «Лос-Анджелес» примет «Айлендерс», а «Сан-Хосе» – «Виннипег».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» – «Сан-Хосе» – 3:4 OT (0:1, 1:2, 2:0, 0:1)
Голы: Кемпе, 39. Браун, 49. Копитар, 53 – Карлссон, 6. Майер, 27. 29. Марло, 63.

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