«Питтсбург» победил «Калгари», Малкин очков не набрал У Гальченюка гол и результативная передача.

Новости СМИ2 «Питтсбурга» обыграл «Калгари» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой стал форвард «пингвинов» Джаред Макканн, у которого гол и результативная передача. Также 2 (1+1) очка набрал его партнер Алекс Гальченюк. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями. НХЛ

Регулярный чемпионат «Питтсбург» – «Калгари» – 3:2 OT (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Гальченюк, 12 (бол). Макканн, 28. Гюнцель, 65 – Дубе, 8. Монахан, 36 (бол). «Филадельфия» – «Ванкувер» – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кутюрье, 26. Ворачек, 52 – Миллер, 11. «Коламбус» – «Оттава» – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Бьоркстранн, 41. «Нэшвилл» – «Сент-Луис» – 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бонино, 8. Джохансен, 12. Карр (ПБ) – Перрон, 33. Шенн, 54.