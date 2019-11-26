«Сент-Луис» отправил Костина в фарм-клуб Форвард провел четыре матча в НХЛ и забил один гол.

Загрузка...

Форвард «Сент-Луиса» Клим Костин отправлен в фарм-клуб, сообщает официальный сайт «блюзменов».

20-летний российский нападающий был вызван из АХЛ 13 ноября, после чего провел четыре матча в НХЛ и 23 ноября отметился своей первой шайбой в лиге в ворота «Нэшвилла» (2:4). Костин нанес пять бросков по воротам и добился показателя полезности «+1».

В нынешнем сезоне на счету Костина 14 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Сан-Антонио Рэмпейдж» и 8 (3+5) очков. Форвард выступает в Северной Америке с 2017 года. В 147 матчах в АХЛ у него 60 (19+41) очков.

Теперь в состав «Сент-Луиса» возвращен форвард Трой Брауэр, который уладил проблемы с визой.