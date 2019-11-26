Александр Радулов: Хорошо, что шаг вперед делают все звенья «Далласа»

- Не секрет, в каждом матче все выкладываются. Проявляют себя разные ребята. Сегодня была важная победа. Хорошо, что шаг вперед делают все звенья, и мы добиваемся результата, - цитирует Радулова официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Даллас», переиграв на своем льду «Вегас» со счетом 4:2, повторил клубный рекорд, одержав седьмую победу подряд.
Российский форвард «Старз» в этой встрече записал на свой счет две заброшенные шайбы и результативную передачу.
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