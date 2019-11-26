Александр Радулов: Хорошо, что шаг вперед делают все звенья «Далласа» Российский нападающий Александр Радулов - о победной серии «Далласа».

- Не секрет, в каждом матче все выкладываются. Проявляют себя разные ребята. Сегодня была важная победа. Хорошо, что шаг вперед делают все звенья, и мы добиваемся результата, - цитирует Радулова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Даллас», переиграв на своем льду «Вегас» со счетом 4:2, повторил клубный рекорд, одержав седьмую победу подряд.

Российский форвард «Старз» в этой встрече записал на свой счет две заброшенные шайбы и результативную передачу.