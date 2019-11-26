«Трактор» вернул из «Адмирала» своего воспитанника В текущем сезоне Глеб Зайцев сыграл шесть матчей в КХЛ.

Сегодня «Трактор» сообщил об обмене игроками с владивостокским «Адмиралом». Об этом сообщает официальный сайт челябинской команды.

В команду вернулся пополнил 20-летний нападающий Глеб Зайцев, являющийся воспитанником клуба. В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард провёл за «Адмирал» шесть встреч, но результативными действиями не отметился.

По направлению к «Адмиралу» последовали голкипер Дмитрий Шаров и форвард Данила Барабаш. До этого момента оба хоккеиста выступали в МХЛ. В текущем сезоне вратарь сыграл в двух матчах лиги, имея коэффициент надёжности 2,92 и процент отражённых бросков 91,2. Что касается Данилы, то он сыграл в 18 матчах и отметился двумя результативными передачами.

Отмечается, что «Трактор» желает хоккеистам удачи и успехов в дальнейшей карьере, а также благодарит за внесённый вклад в выступления команды.

На данный момент челябинская команда занимает последнее место в таблице Восточной конференции, «Адмирал» располагается на четвертой строчке.