Александр Кожевников о приглашении Майка Бэбкока в Россию: Идея кажется крайне сомнительной Россиянин считает, что былые заслуги канадского специалиста не помогут ему быстро адаптироваться в новой для себя среде.

Заслуженный мастер спорта, а также олимпийский чемпион в 1984 и 1988 годах Александр Кожевников поделился мнением по поводу возможного приглашения в сборную России канадского специалиста Майка Бэбкока, уволенного из «Торонто Мэйпл Лифс» 20 ноября.

– Мне идея с Бэбкоком кажется крайне сомнительной. Да, он выиграл все главные турниры со сборной Канады и «Детройтом», но в России своя специфика, совсем другие условия для работы. Нужно знать наши традиции, нашу Лигу, наш язык – ничего этого у Бэбкока нет, – сказал Кожевников изданию Russia-Hockey.

Также он отметил, что не желает повторения истории с другой легендой канадского хоккея – Крейгом Мактавишем, который был назначен на пост главного тренера ярославского «Локомотива» в мае этого года. Под его руководством клуб провел восемь матчей в КХЛ и потерпел 5 поражений. И в сентябре был отправлен в отставку по причине неудовлетворительного старта сезона.