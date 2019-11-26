ЦСКА победил «Трактор» в гостях

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак открыл счет на последней минуте первого периода, но во второй 20-минутке хоккеисты ЦСКА забросили три безответные шайбы. На 28-й минуте отличился Иржи Секач, на 30-й – Максим Шалунов, а на 38-й Сергей Андронов.
В третье периоде хозяева площадки до минимума сократили свое отставание стараниями Ника Бэйлена (на 49-й минуте), но спастись от поражения челябинцы не смогли – 2:3.
ЦСКА выиграл в основное время впервые со 2 ноября (3:0 в гостях против «Барыса»). У «Трактора» шесть поражений в последних семи матчах.
ЦСКА лидирует в Западной конференции (45 очков в 31 матче), а челябинцы занимают последнее место на Востоке (24 очка в 33 играх).
28 ноября «Трактор» вновь сыграет дома (против «Салавата Юлаева»). ЦСКА в тот же день проведет выездной матч против магнитогорского «Металлурга».
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