«Автомобилист» проиграл «Торпедо» и прервал серию из двух побед Встреча прошла в Екатеринбурге.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Торпедо» (Нижний Новгород) завершился в пользу гостей со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Тай Рэтти, Чарльз Геноуэй, а также Дамир Жафяров и Станислав Бочаров. У хозяев это сделали Георгий Белоусов и Брукс Мэйсек, оформивший дубль.

Таким образом, «Автомобилист» прервал серию из двух побед, а игроки «Торпедо» выиграли пятый матч из последних шести.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)

Голы: Рэтти (Геноуэй, Жафяров, бол), 02:00 – 0:1; Геноуэй (Щехура, Белевич), 08:10 – 0:2; Белоусов (Дацюк, Бодров), 27:47 – 1:2; Жафяров (мен), 31:48 – 1:3; Бочаров (Геноуэй, Жафяров, бол), 35:52 – 1:4; Мэйсек (Доус, бол), 55:57 – 2:4; Мэйсек (Голышев, мен), 58:32 – 3:4