Шайба Мозякина не спасла «Металлург» от поражения «Барысу»

В основное время матча у магнитогорской команды заброшенной шайбой отметился Сергей Мозякин (7-я минута). В составе казахстанского клуба отличился Павел Акользин (26).
В овертайме победный бросок на свой счет записал Линус Виделль (62).
В следующем матче «Металлург», потерпевший четвертое поражение кряду, на своем льду сыграет против ЦСКА, а «Барыс», одержавший третью победу в 11 последних матчах чемпионата, в гостях встретится с «Автомобилистом».
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