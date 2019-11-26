Шайба Мозякина не спасла «Металлург» от поражения «Барысу» - Советский спорт
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26 ноября 2019 19:25Хоккей

Шайба Мозякина не спасла «Металлург» от поражения «Барысу»

Хоккеисты «Металлурга» в овертайме уступили «Барысу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

В основное время матча у магнитогорской команды заброшенной шайбой отметился Сергей Мозякин (7-я минута). В составе казахстанского клуба отличился Павел Акользин (26).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Линус Виделль (62).

В следующем матче «Металлург», потерпевший четвертое поражение кряду, на своем льду сыграет против ЦСКА, а «Барыс», одержавший третью победу в 11 последних матчах чемпионата, в гостях встретится с «Автомобилистом».

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